رياضة | "الطويلة": رمضان السيد "يعشق النجاح" .. ونتمسك بأمل البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطويلة": رمضان السيد "يعشق النجاح" .. ونتمسك بأمل البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن مجلس إدارة ناديه أنهى اتفاقه مع رمضان السيد نجم الأهلي السابق لتولي مهمة المدير الفني للفريق في الفترة القادمة .

وقال الطويلة في تصريحاته لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة اون سبورت اف ام 93.7 إن رمضان السيد مدرب له سيرة ذاتية رائعة ويعشق النجاح مشيرا إلى أن التعاقد مستمر لنهاية الموسم المقبل وليس الموسم الحالي فقط .

وأضاف "رغم صعوبة موقف الفريق إلا أن النجوم يتمسك بالأمل في البقاء في المباريات المقبلة وسنستعد مع المدير الفني الجديد للموسم المقبل مبكرا ومعه كل الصلاحيات الفنية لقيادة الفريق الفترة القادمة" .

وعن الصفقات التي انضمت للفريق أعرب الطويلة سعادته بمستوى صلاح أمين هداف الفريق مشيرا إلى أنه أفضل الصفقات التي انضمت للفريق وكذلك محمود فتح الله قائد الفريق والمحترف توسين أومويلي الذي لم يظهر بكامل مستواه حتى الآن فيما أكد أن صفقة الحضري لم تقدم المطلوب منها نظرا لإصابته الأخيرة .