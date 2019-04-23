رياضة | صدمة في ريال مدريد بشأن صفقة المهاجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ريال مدريد بشأن صفقة المهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد تلقى صدمة بشأن صفقة التعاقد مع، نجم آينتراخت فرانكفورت المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

برنامج الشرينجيتو الإسباني، أكد أن فرانكفورت رفع سعر صفقة يوفيتش إلى 80 مليون يورو في الصيف المقبل.

واستغل آينتراخت فرانكفورت اهتمام ريال مدريد بيوفيتش، ليوجه الفريق الألماني أنظاره إلى بيدرو رويز، لاعب فريق الشباب بالميرنجي، من أجل الحصول على خدماته ضمن الصفقة في الصيف المقبل.