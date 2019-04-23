رياضة | مفاجأة.. ثلاثي ريال مدريد يخططون للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ثلاثي ريال مدريد يخططون للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط ثلاثي فريق ريال مدريد الإسباني للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الثلاثي سيبايوس ويورنتي وريليون يرغبون في الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي لقلة المشاركة في الفترة الماضية وتحديدا بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة البلانكوس.

وشددت الصحيفة على أن الثنائي داني سيبايوس وماركوس يورنتي أصبحا واضحين بخصوص مستقبلهما مع ريال مدريد بالرحيل بعدما غابا عن قائمة البلانكوس لمواجهة أتلتيك بلباو يوم الاثنين الماضي3-0.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيرجيو ريليون، ظهير الفريق الذي شارك بصورة أساسية مع سانتياجو سولاري لعب مباراة واحدة ضد إيبار هو الأخر يريد الرحيل في الصيف.