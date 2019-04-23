رياضة | "الجرئ" يكشف موقف تونس من ملعب السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجرئ" يكشف موقف تونس من ملعب السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن البيان الذي اصدره الاتحاد مؤخرا أوضح موقف الجانب التونسي من اللعب في السويس ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة في مصر.

وكانت بعض التقارير أشارت لرغبة منتخب تونس في نقل اقامته للقاهرة وهو ما نفاه الاتحاد التونسي في بيانه أمس.

وقال الجرئ في تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير لإذاعة اون سبورت اف ام إن الوفد التونسي خلال وجوده بمصر اطمئن على كل شيء يخص الإقامة والتدريب والتنقل وأبدى ارتياحه لكل التجهيزات بالسويس مشددا على العلاقات الطيبة بين البلدين.

وعلى مستوى الأندية أعرب الجرئ سعادته بتفوق الأندية التونسية على المستوى العربي وتتويج النجم الساحلي بلقب البطولة العربية الأخيرة ومن قبله الترجي التونسي في البطولة التي أقيمت في مصر مشيرا إلى أن النسخة القادمة ستشهد مشاركة نادي البنزرتي بشكل مبدئي وسيتم تحديد باقي الفرق عقب نهاية المسابقة المحلية في تونس.