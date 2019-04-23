رياضة | أجيري يستقر على حارس المنتخب في أمم أفريقيا 2019

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استقر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم على حارس مرمى الفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا 2019

ومن المنتظر أن يضم المنتخب ثلاثة حراس أساسيين بوجود محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك، ومحمد الشناوى حارس الأهلى، وأحمد الشناوى حارس بيراميدز، على أن يكون محمد عواد حارس الوحدة السعودى على قائمة الانتظار.

واستقر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، على وجود محمود جنش، أساسيا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يرى أنه يسير بخطى ثابتة مع الزمالك.