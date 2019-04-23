رياضة | برشلونة يحسم صفقة هولندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة هولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة نجح في حسم صفقة مميزة خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وفقا لراديو كاتالونيا فإن برشلونة أنهى صفقة لودوفيت رايس لاعب خط وسط أف سي غرونينغين الهولندي مقابل رسوم نقل تبلغ قيمتها 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات.

الموهوب الهولندي لودوفيت رايس لاعب وسط دفاعي يبلغ من العمر 18 عامًا ، ولعب 27 مباراة هذا الموسم في الدوري الهولندي ، وسينضم إلى برشلونة ب ، ملفه الشخصي لا يناسب أسلوب لعب برشلونة ، ولكن التوقيع معه رهان شخصي من خوسيه ماري باكيرو.

جدير بالذكر أن برشلونة أعلن بالفعل تعاقده مع الواعد الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط أياكس أمستردام الذي سيصل الكامب نو في 1 يوليو 2019.