رياضة | للحصول على ركلات جزاء.. أشهر حالات سقوط محمد صلاح المثيرة للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للحصول على ركلات جزاء.. أشهر حالات سقوط محمد صلاح المثيرة للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشهر حالات سقوط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل منطقة الجزاء خلال هذا الوسم والتي حصل في بعضها على ركلات جزاء بينما تجاهل الحكام حالات أخرى.

مباراة كارديف وليفربول

أعاق موريسون مدافع كارديف محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقام في إحدى اللقطات بحصار صلاح بذراعيه، ومنعه من التحرك بحرية واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وتشيلسي

حاول محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد سقوطه على الأرض، مدعياً تعرضه لإعاقة من ديفيد لويز مدافع تشيلسي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا وكان قراره صحيحًا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

تعرض محمد صلاح لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل باول دوميت، إلا أن الحكم كريج بوسون احتسب الكرة ركلة جزاء، وهو ما أثار غضب الإسباني رافائيل بنيتيز، مدرب نيوكاسل لكن الصحيفة رأت أن الكرة لا تكن تستحق ركلة جزاء على الإطلاق.

مباراة ليفربول وأرسنال

فاز ليفربول 5/1، وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك مع مدافع الجانرز سوكراتيس ورأت الصحيفة أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء.

مباراة برايتون وليفربول

فاز ليفربول بهدف نظيف من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها محمد صلاح، حيث ارتكب الألماني باسكال جروس، مدافع برايتون خطأ واضحًا ضد صلاح داخل المنطقة ورأت الصحيفة أنها ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز ليفربول بعد لقاء مثير 4/3، وسقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع بالاسن الفرنسي مامادو ساخو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، وكان القرار صحيحًا

رد فعل جمهور ليفربول على أنانية ميلنر مع محمد صلاح

أبدى بعض مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي استياءهم من أنانية جيمس ميلنر، قائد الفريق بحرمان محمد صلاح من تسديد ركلة الجزاء أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.

تداول مغردو موقع "تويتر" الفيديو الذي يظهر ميلنر وهو يأخذ الكرة من صلاح ليسدد ركلة الجزاء، ما حرم الدولي المصري من تسجيل هدفه الـ20 وتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وقالت مغردة: "هذا الأمر أغضبني حقا، كان يمكن أن يسجل صلاح ركلة الجزاء، فيرمينيو كان يهنئه على ركلة الجزاء قبل أن يقوم ميلنر بأخذ الكرة"، وأضاف آخر: "تصرف ميلنر غير لائق".

وفاز ليفربول على كارديف بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

كلوب: ضربوا محمد صلاح 6 مرات

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بإصرار لاعبيه على تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أمام كارديف في الدوري الإنجليزي.

وأوضح يورجن كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية أن محمد صلاح نجم ليفربول تعرض للإعاقة 6 مرات وركلة الجزاء التي احتسبت له صحيحة.

وأشار يورجن كلوب إلى أن محمد صلاح كعادته لا يزال يؤدي بقوة ويستطيع أن يصنع الفارق مع ليفربول الذي سيظل يسعى للفوز في كل مبارياته المقبلة.

وعما إذا كان لاعبوه قد تدربوا على الهدف الأول، الذي جاء من ركلة ركنية، وتفريغ ناجح لفاينالدوم الذي سدد من اللمسة الأولى قال كلوب: "لدينا أساليبنا الخاصة، تحدث الشباب عن الأمر بين الشوطين.. الفضل يعود بأكمله لهم فلم نتدرب على هذا الأمر.. هم تحدثوا عنه وطبقوه خلال المباراة".

زيدان يفاجيء محمد صلاح في خطة إصلاح ريال مدريد

فضل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة ضم كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويرغب زين الدين زيدان في ضم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي على نجوم مميزين ترددت أسماءهم في الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن زيدان إدارة ريال مدريد التعاقد مع 3 لاعبين وهم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير.

وأشارت إلى أن زيدان معجب بقدرات هازارد، والأخير بات قريبًا من مغادرة تشيلسي إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وأوضحت أنه رغم إعجاب زيدان بمواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب الفرنسي يفضل ضم إريكسن لدعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت أن زيدان يفضل أن تكون الصفقة الثالثة في الموسم المقبل هي كيليان مبابي الذي يفضله على كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والفرنسي أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني.

في حالة خصم النقاط التي جلبها "ميسي".. مراكز متراجع جدا لبرشلونة بالليجا

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن نادي برشلونة سيكون في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني إذا تم خصم النقاط التي جلبها ليونيل ميسي نجم الفريق في الليجا.

وأوضحت أن برشلونة قريب من حسم الليجا، وينتظره نهائي الكأس، ويقاتل على الفوز بدوري الأبطال كل هذا بفضل القائد ليونيل ميسي الذي سجل 45 هدفاً و 18 أسيست وساهم بـ 50.4% من أهداف برشلونة في هذا الموسم.

سر استبعاد محمد صلاح من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

لعب عامل الوقت الدور الأكبر في خروج محمد صلاح نجم نادي ليفربول من قائمة المرشحين من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة ثلاثي مانشستر سييتي أجويرو ورحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا وثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني بجان إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

ويحق للاعبي 92 ناديًا إنجليزيًا التصويت لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب صاعد وفريق نجوم العام وتسلم بطاقات التصويت في ملعب التدريب الخاص بكل فريق.

ويبدأ التصويت لاختيار لاعب العالم في الأراضي الإنجليزية في شهر فبراير حتى شهر مارس وهي الفترة التي شهدت تراجع مستوى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وسجل خلالها هدفًا وحيدًا في 8 مباريات ولم يظهر أمام الأندية الكبيرة توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد بخلاف ما فعله في الموسم الماضي.

"أربعاء الأحلام" لمحمد صلاح

يترقب نادي ليفربول مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحلم نادي ليفربول المحترف به محمد صلاح في تعثر مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد على أن يفوز الريدز بكل مبارياته المقبلة من أجل الدوري بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 86 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

برشلونة يتراجع عن أهم صفقاته

تراجع نادي برشلونة الإسباني عن ضم أهم صفقاته لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن برشلونة تراجع عن ضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وبات يبحث عن أهداف أخرى للعب دور المهاجم البديل للأوروجوياني لويس سواريز.

وأوضحت أن ماركوس راشفورد يريد الحصول على راتب أسبوعي يتخطى 200 ألف إسترليني من أجل التجديد وهو رقم مرتفع ويضع اللاعب ضمن أعلى 4 رواتب في الفريق الكتالوني، بجانب ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبلي.

ومما يُعقّد الصفقة على برشلونة أن مانشستر يونايتد لن يسمح لراشفورد بالرحيل بأقل من 150 مليون إسترليني، وهو مقابل مرتفع للغاية على الفريق الكتالوني.

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن هذا المقابل الضخم قد يمنحهم فرصة التعاقد مع لاعب بإمكانات أفضل من راشفورد.

ليفربول يفاوض خليفة محمد صلاح تمهيدا لرحيله

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لضم جناح ليل الفرنسي نيكولاس بيبي ليكون بديلًا لمحمد صلاح نجم الفريق حال رحيله في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن ليفربول اختار التعاقد مع الفرنسي نيكولاس بيبي هذا الصيف ليصبح خليفة محمد صلاح.

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وأشارت إلى أن محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول في ظل العروض المغرية لضمه من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

ريال مدريد يعطل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة يوفنتوس تعيد التفكير في صفقة ضم صلاح مقابل السماح للأرجنتيني باولو ديبالا للانتقال لصفوف ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة السيدة العجوز تخشى فشل الصفقة في ظل وجود رغبة من ريال مدريد الإسباني لضم محمد صلاح إذا فشل في التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

أول مباراة ليورجن كلوب أمام برشلونة

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني لأول مرة في تاريخه عندما يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يورجن كلوب عن حل لإيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي صعد بالفريق لنصف النهائي من بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فان ديك يعلن طريقة إيقاف ليونيل ميسي

رد فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على طريقة إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان ديك عن طريقة إيقاف ميسي: "لا أعرف طريقة إيقافه لأن الأمر يتعلق بالقيام بكل شيء معًا فلا تتعلق أبدا بمواجهة واحد ضد واحد أو مدافع ضد مهاجم".

وأضاف فان ديك: "الطريقة الوحيدة للدفاع بشكل جيد هي العمل معًا فلابد أن نلعب بشكل جماعي في كل الأحوال.. ميسي أفضل لاعب في العالم لكن سوف نرى".

موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني يوم 30 من شهر أبريل على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة يوم 7 مايو المقبل على ملعب آنفيلد.

وتأهل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي من دور الثمانية بينما أطاح برشلونة بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يتأهب لأكبر صفقة في تاريخه

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لأكبر صفقة في تاريخه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكر موقع "le10sport"، أن النادي الملكي يعتزم عقد صفقتين من العيار الثقيل، حيث تتمثل الأولى في ضم إيدين هازارد، نجم تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو.

أما الثانية، فخصص لها الميرينجي ضعف قيمة الأولى على الأقل، ولكن دون تحديد نجم بعينه.

وأضاف الموقع أن قائمة أهداف الصفقة الثانية، تضم العديد من اللاعبين، يتصدرهم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي، بالإضافة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأفاد "le10sport" أن ريال مدريد، مستعد لإيصال قيمة الصفقة الثانية إلى 300 مليون يورو، خاصةً إذا كان اللاعب المستهدف هو نيمار أو مبابي.

يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، هي التي انتقل بها نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".