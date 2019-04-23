رياضة | ريال مدريد يحسم مصير 3 نجوم في الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مصير 3 نجوم في الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الاسباني لحسم مصير ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.

وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية إن ريال مدريد عندما ينتهي الموسم، سيتم إجراء تجديدات للاعبين أمثال كاسيميرو، رافائيل فاران ، كريم بنزيمة.

وعاش ريال مدريد موسم سيء للغاية بعد الخروج خالي الوفاض دون أي بطولة أثر خروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ، بالإضافة لابتعاده عن المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.