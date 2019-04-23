رياضة | نجم ليفربول السابق يخوض أول تجربة تدريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق يخوض أول تجربة تدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين برزبين رور، مهاجم ليفربول السابق روبي فاولر، مدربا جديدا له، ليتولى أول مهمة تدريبية حقيقية في مسيرته في الدوري الأسترالي، الذي أمضى فيه عامين كلاعب.

وقال برزبين رور المتعثر إن فاولر، الذي درب موانجتونج يونايتد التايلاندي لفترة قصيرة، وهو لا يزال يلعب بين صفوفه قبل اعتزاله في 2012، سيتولى مسؤولية الفريق المتعثر اعتبارا من موسم 2019-2020.

وقال فاولر في بيان أصدره النادي اليوم الثلاثاء "أتطلع حقا لهذا التحدي وأنا مصمم على النجاح مع النادي الذي يمتلك تاريخا كبيرا في الدوري الأسترالي".

وأضاف "أنا وأسرتي اختبرنا بالفعل العيش في كوينزلاند، لذا أنا سعيد حقا بالعودة وبأن أكون جزءا من أسرة برزبين رور".

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وحمل فاولر، الذي شارك في 26 مباراة دولية مع إنجلترا، شارة قيادة نورث كوينزلاند فيوري في موسم 2009-2010 قبل انهيار النادي تحت وطأة الديون، ثم انتقل إلى بيرث جلوري في الموسم التالي.

وحظي فاولر بشعبية في أستراليا وكان هدافا للناديين قبل توجهه إلى تايلاند.

ويواجه مهاجم ليفربول السابق (44 عاما) مهمة صعبة في إعادة بناء رور الذي كان فريقا قويا في يوم ما، والذي يمر بموسم كارثي إذ يحتل المركز التاسع بين عشرة فقط بعد أربعة انتصارات فقط في 26 مباراة.

واستقال المدرب السابق جون ألويسي من قيادة رور بطل أستراليا ثلاث مرات في ديسمبر كانون الأول ولم ينجح المدرب المؤقت دارين ديفيز في تغيير حظوظ الفريق الذي تعرض لهزيمة مذلة 6-1 على ملعبه أمام نيوكاسل جيتس في مباراته السابقة بالدوري.

وسيحضر فاولر مباراة رور الأخيرة في الموسم على ملعبه استاد لانج بارك ضد أديليد يونايتد بعد غد الخميس.