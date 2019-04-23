رياضة | جروس يبحث عن حل لعقدة رامون دياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يبحث عن حل لعقدة رامون دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن حل لعقدة رامون دياز مدرب بيراميدز عندنا يلتقي الفريقان في الساعة الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ذكريات الماضي الأليم تطارد كريستيان جروس أمام رامون دياز

يبحث ناديا الزمالك وبيراميدز عن الانفراد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، عندما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

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الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة (18 انتصار - 6 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا- واستقبل شباكه 27 هدفًا).

يقود الزمالك فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي يخوض مباراته الرابعة ضد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، حيث سبق وتقابل المدربان في 3 مواجهات سابقة خلال عملهما بالدوري السعودي، فاز "دياز" في مباراتين، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، ولم يحقق مدرب الأبيض أي انتصار .

أول مواجهة جمعت المدربين كانت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، وفاز الهلال بقيادة "دياز" على أهلي جدة بقيادة "جروس" بنتيجة 2-1، بينما انتهي لقاء الدور الثاني في نفس الموسم بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين جروس ودياز في مباراة أهلي جدة ضد الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 ليتوج المدرب الأرجنتيني بلقب البطولة مع الزعيم.

يا تري من يتفوق في المواجهة الرابعة بين جروس ورامون دياز.. هل يواصل المدرب الأرجنتيني انتصاراته ويُقرب بيراميدز من "الدرع"، أم يقود الخواجة السويسري الزمالك للفوز والانفراد بصدارة الدوري الممتاز؟