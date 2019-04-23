اخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 23-4-2019...

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جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم 23-4-2019



شهدت اخبار الاهلى اليوم 23-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها نقل مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المقررلها الخميس المقبل من ملعب السويس الى المكس بالإسكندرية

أصيب محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلى لكدمة قوية خلال تدريب الفريق اليوم الاثنين والمقام على استاد مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لبطولة الدورى الممتاز.

وغادر محمود وحيد مران الأهلى برفقة خالد محمود طبيب ألفريق للخضوع إلى ألفحص الطبي، بعد تعرضه للكدمة القوية بعد تدخل مع زميله ياسر إبراهيم.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة نقل مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المقررة الخميس المقبل من ملعب استاد السويس الى المكس بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة وافقت بشكل نهائى على اقامة المباراة فى الملعب المذكور بعد اعلان رغبة الناديين فى نقل المباراة الى ملعب استاد المكس ورفض اقامتها بالسويس.

طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي ، من إدارة التسويق فى النادي التواصل مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق السد القطري وإقناعة بقيادة الفريق الأحمر عقب نهاية الموسم الجاري.

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ورغم تحفظ فيريرا على عرض الأهلي أكثر من مرة خلال الفترات الماضية لارتباطه بتعاقد مع فريق السد القطري ، إلا أن إعلانه مؤخرا رحيله عن الفريق والاكتفاء بالفترة التى قضها فى الدوري القطري وتفكيره فى اعتزال التدريب ، دفع مسئولو الأهلي لتجديد الاتصالات بالمدرب البرتغالي الشهير بالبروفيسيور ، على أمل قبول المهمة وخلافة لاسارتى الذى تأكد رحيله بنهاية الموسم الماضي.

ويلقي فيريرا رغبة قوية من قبل إدارة الأهلي بعد النتائج المتميزة التى قدمها خلال وجوده مع فريق الزمالك ، إضافة إلى قيادة السد القطري للفوز بـ 4 بطولات فى الموسم الحالي.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي استقرت على تلبية مطالب البروفيسيور المادية ، لاقناعة بقيادة الفريق والتراجع عن فكرة الاعتزال.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تغريم نادى الأهلى، 40 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى من جماهيره ضد نادى بيراميدز فى اللقاء، الذى انتهى بهزيمة الأهلى بهدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25.

كما قررت اللجنة تغريم نادى الإنتاج الحربى 20 ألف جنيه، لما بدر من عامل غرف الملابس بنزوله للملعب والتشاجر مع أحد أفراد المقاولون العرب فى اللقاء، الذى انتهى بفوز المقاولون 2 / 1.

ووقعت اللجنة إيقاف عماد نجيب لاعب النجوم 4 مباريات، لما صدر منه فى مباراة فريقه أمام بتروجت.