شكرا لقرائتكم أجيري يفاضل بين مواجهة أنجولا وجنوب إفريقيا استعداداً لبطولة الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى، بين منتخبىّ انجولا وجنوب افريقيا لخوض مباراة ودية أحد يومىّ 10 أو 11 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين .

وينطلق معسكر المنتخب يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب استعدادا لبطولة أمم افريقيا، ويخوض المنتخب الوطنى مباراة ودية ثانية يوم 16 من نفس الشهر أمام غينيا كوناكرى ويبحث مسئولو اتحاد الكرة عن مباراة ودية أولى أمام انجولا أو جنوب افريقيا بعد موافقة المنتخبين مبدئيا على خوض اللقاء.