شكرا لقرائتكم خبر عن أنجولا وجنوب أفريقيا ترحبان بمواجهة الفراعنة وديًا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، بين منتخبىّ أنجولا وجنوب أفريقيا لخوض مباراة ودية أحد يومىّ 10 أو 11 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين .

وينطلق معسكر المنتخب يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا، ويخوض المنتخب الوطنى مباراة ودية ثانية يوم 16 من نفس الشهر أمام غينيا كوناكرى ويبحث مسئولو اتحاد الكرة عن مباراة ودية أولى أمام أنجولا أو جنوب أفريقيا بعد موافقة المنتخبين مبدئيًا على خوض اللقاء.