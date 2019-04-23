الهلال السودانى يواجه النجم الساحلي تحت أنظار الزمالك فى الكونفدرالية

كتب - مروان عصام
تحتضن مدينة "السويس" اليوم، الثلاثاء، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في "إياب" ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 14 أبريل بالسودان، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل ونقل المباراة بسبب الأحداث السياسية الجارية هناك في الوقت الحالي.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بمدينة "سوسة" التونسية، انتهت بفوز النجم الساحلي بنتيجة 3 – 1، حيث يكفيه التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ الدور نصف النهائي، بينما يحتاج...
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