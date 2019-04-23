الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23-4- 2019 مواجهات هامة ومثيرة في الدوريات العالمية، حيث يلتقي التصر السعودي مع الزوراء العراقي ويلعب الهلال السعودي مع الاستقلال الايراني في دوري أبطال اسيا لكرة القدم.
فيما يواجه هامبورج فريق لايبزيج في كأس ألمانيا ، ويلعب الهلال السوداني مع النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وفيما يلي مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019:
كأس ألمانيا 2018/2019
21:45 هامبورج ضد لايبزيج نصف النهائي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019
19:00 الهلال – السودان ضد النجم الساحلي – تونس ربع نهائي مؤجلة من يوم: 14/4/2019
دوري أبطال آسيا 2019
12:30 ميلبورن فيكتوري – أستراليا ضد جوانجزو إيفرجراند – الصين المجموعات
13:00 كاواساكي فرونتال – اليابان – ضد أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية المجموعات
14:00 دايجو – كوريا الجنوبية ضد سانفريس هيروشيما – اليابان المجموعات
14:30 شنغهاي – الصين ضد سيدني إف سي – أستراليا المجموعات
18:00 الزوراء – العراق ضد النصر – السعودية المجموعات
18:00 الهلال – السعودية ضد استقلال طهران – إيران المجموعات
18:30 ذوب آهن اصفهان – إيران ضد الوصل – الإمارات المجموعات
19:00 العين – الإمارات ضد الدحيل – قطر المجموعات
كأس الإتحاد الآسيوي
11:30 بيرسيجا جاكرتا – إندونيسيا ضد كيريس نيغروس – الفلبين المجموعات
كأس الليبرتادوريس
23:00 ديبرتيفو لارا – فنزويلا ضد كروزيرو – البرازيل المجموعات
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/586949
مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/586948
مشاهدة مباراة النصر والزوراء العراقي بث مباشر في دوري أبطال آسيا
https://www.alweeam.com.sa/586946
مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاستقلال الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا
https://www.alweeam.com.sa/586941
مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بث مباشر في كأس الكونفيدرالية
https://www.alweeam.com.sa/586727
موعد مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-4-2019
https://www.alweeam.com.sa/586940
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