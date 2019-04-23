شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يبتعد وفونييني بين الـ 15 الأوائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 14 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 22:44

باريس -أ ف ب - ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة ترتيب لاعبي كرة المضرب المحترفين في التصنيف العالمي الجديد الصادر (الإثنين) على ضوء نتائج دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة التي توج الإيطالي فابيو فونييني بلقبها فاقترب من نادي الـ 10 الأوائل.



في المقابل، لم يطرأ أي تعديل على نادي العشرين الأوليات في غياب دورات رابطة اللاعبات المحترفات الأسبوع الماضي المكرس لإقامة نصف نهائي كأس الاتحاد للمنتخبات والذي أدى إلى تأهل استراليا وفرنسا لخوض النهائي مطلع نوفمبر على حساب بيلاروسيا ورومانيا على التوالي.

ولدى الرجال، يتصدر ديوكوفيتش التصنيف دائما برصيد 11160 نقطة، موسعا الفارق مع غريمه الإسباني رافايل نادل الذي فشل في إحراز اللقب الثاني عشر في مونتي كارلو، من 2345 الى 3075 نقطة.

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وخرج ديوكوفيتش الفائز بآخر ثلاث بطولات كبرى في ويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2018) واستراليا المفتوحة (مطلع 2019)، من ربع نهائي مونتي كارلو على يد الروسي دانييل مدفيديف فأضاف 90 نقطة الى رصيده، في حين فقد نادال اللقب الذي أحرزه في المواسم الثلاثة السابقة بسقوطه في نصف النهائي أمام فونييني، وخسر 640 نقطة من رصيده السابق.

وحافظ الألماني الكسندر زفيريف والنمسوي دومينيك تييم على المركزين الثالث والخامس على التوالي، فيما تقدم الجنوب إفريقي كيفن أندرسون إلى المركز السادس على حساب الياباني كي نيشيكوري، وصيف بطل العام الماضي.

وحقق فونييني البالغ 31 عاما أعلى تصنيف في مسيرته بعدما تقدم ستة مراكز الى الثاني عشر برصيد 2840 نقطة بفارق خمس نقاط فقط خلف الكرواتي مارين تشيليتش الحادي عشر.