شكرا لقرائتكم دوري أبطال آسيا: النصر في تحدي الزوراء بين أنصاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 15:55

يسعى الزوراء العراقي لضرب عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف النصر السعودي على استاد كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمصلحة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، إذ يحاول رد اعتباره أمام الأخير من جهة، ووضع قدم في الدور المقبل من جهة أخرى.



ويعيش فريق النصر أفضل حالاته الفنية، ويتواجد في مركز الوصافة في الدوري المحلي، ويضمن نخبة من المحترفين الأجانب يتقدمهم الهداف التاريخي للفريق المغربي عبدالرزاق حمد الله والبرازيليان جوليانو وبيتروس وكذلك المدافع برونو وغيرهم من اللاعبين المحليين، الذين يمنحون المدرب فيتوريا الأفضلية الميدانية والوصول إلى أهدافه الفنية بسهولة على أرض الميدان.

فيما يحتل الزوراء المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق 3 نقاط خلف ذوب آهن الإيراني الذي يستضيف الوصل الإماراتي صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف النصر.

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واستهل الزوراء مشواره بتعادل سلبي امام ذوب آهن على ملعب فولاذ باصفهان، وحقق فوزا كبيرا على حساب الوصل 5- صفر في كربلاء في الجولة الثانية قبل أن يتلقى خسارة مذلة أمام النصر 1-4 في الرياض في الجولة الماضية..

وقال مدرب الزوراء حكيم شاكر: «أمضينا فترة استعدادية خاصة لهذه المواجهة، واللاعبون استعادوا الثقة وطوينا مجمل أحداث المباراة الماضية. ندرك جيدا أهمية هذه المباراة».

واضاف: «الآن، جهزنا الفريق بشكل متميز وتجاوزنا ما حدث والجميع عازم على تحقيق نتيجة إيجابية تعكس الصورة الحقيقية للزوراء، سندخل المباراة بخيار الفوز وخطف ثلاث نقاط تعطينا افضلية كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني».

وفي المجموعة ذاتها، سيكون الوصل امام مهمة صعبة لتحقيق أول فوز على الفرق الإيرانية عندما يحل ضيفا على ذوب آهن والذي سبق أن خسر امامه ذهابا 1-3 على أرضه في دبي، لتستمر معاناته مع الفرق الإيرانية حيث انهزم ثلاث مرات وتعادل مرة في أربع مباريات سابقة، وسيفقد الوصل خلال المباراة عدة لاعبين مؤثرين حيث يغيب المهاجم البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الوسط خميس إسماعيل والمدافع عبد الرحمن علي للإيقاف.