شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. محمد هاني يتسبب في أزمة لـ"لاسارتى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب غياب محمد هاني لاعب الأهلى عن مواجهة المصري البورسعيدي المقرر اقامتها بعد غداً الخميس، في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ 19 لبطولة الدوري فى ازمة للجهاز الفنى لكثرة الغيابات عن هذه المباراة.

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وغاب محمد هاني عن تدريبات الأهلى الجماعية رغم الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي أبعده عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية الا ان الاصابة عاودته أمس.

وكان لاسارتي قد استقر على بأحمد فتحي في خط الوسط خلال مباراة المصري بجوار حمدي فتحي حيث يعاني وسط الفريق من غيابات بالجملة في لقاء المصري حيث يفقد الاهلي عمرو السولية في مباراة المصري للإيقاف ومعه الثنائي محمد الشناوي ومروان محسن لنفس السبب ، كما يعاني حسام عاشور من إصابة في العضلة الضامة ويشكو هشام محمد من أثار لأصابته الأخيرة في العضلة الخلفية على ان يتم الدفع بهانى فى الجبهة اليمنى ولكن جاء غياب هانى ليحدث ارتباك للجهاز الفنى خاصة ان فتحي سيعود لقيادة البجهة اليمنى والبحث عن بديل فى وسط الملعب بجوار حمدي فتحي .