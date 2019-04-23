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جدة - عمرو شويل أخبار الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 23-4-2019
شهدت أخبار الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 23-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها سداد النادي المصري إلى اتحاد الكرة ، مبلغ 25 ألف دولار، مقابل استقدام حكام أجانب للمواجهة التى سيخوضها الفريق البورسعيدى أمام الأهلي
قال المهندس أحمد مجاهد المنسق العام لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن هناك اجتماعات شبه يومية مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة من أجل تحديد أماكن إقامة مناطق المشجعين "فان زوون" في المحافظات التي تستضيف مباريات الكان.
وشدد مجاهد، على أن اللجنة المنظمة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قررت إقامة مناطق للمشجعين على غرار ما يحدث في كأس العالم من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشجعين في التواجد والتشجيع خاصة وأن الملعب لن يتسع إلا لعدد محدد من الجماهير.
مجاهد أوضح أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة اختيار عدد من الأماكن في محافظات القاهزة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد من أجل إقامة مناطق للمشجعين بها لتتاح الفرصة أمام مشجعي المنتخب المشاركة لتشجيع منتخباتهم على غرار كأس العالم مع توفير كل سبل الراحة لهم في هذه المناطق.
سدد النادي المصري برئاسة سمير حلبية إلى اتحاد الكرة ، مبلغ 25 ألف دولار ، مقابل استقدام حكام أجانب للمواجهة التى سيخوضها الفريق البورسعيدى أمام الأهلي ، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد الجيش بالسويس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
وعلم "الخليج 365" أن إدارة المصري أبلغت مسئولو الجبلاية ، رفضهم التام إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري أو عربي ، وأن حساسية المباراة وحاجة كل فريق للفوز تستدعي وجود حكم أوروبي متميز.
فشلت مفاوضات إدارة نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة، مع تامر مصطفى المدير الفني لفريق كوكاكولا، من أجل تولى قيادة النجوم خلفًا لمؤمن سليمان الذى رحل بعد الهزيمة من بتروجت بنتيجة 2/1.
وجاء فشل المفاوضات بين الطرفين بعد الخلاف على المقابل المادى الذى سيحصل عليه تامر مصطفى فى الفترة التى سيتولى خلالها القيادة الفنية لفريق النجوم، بالإضافة إلى مدة التعاقد التي يرغب المدرب أن تكون لنهاية الموسم في الوقت الذي ترغب فيه الإدارة أن تكون لمدة موسم ونصف.
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