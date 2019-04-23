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جدة - عمرو شويل أخبار الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 23-4-2019



شهدت أخبار الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 23-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها سداد النادي المصري إلى اتحاد الكرة ، مبلغ 25 ألف دولار، مقابل استقدام حكام أجانب للمواجهة التى سيخوضها الفريق البورسعيدى أمام الأهلي

قال المهندس أحمد مجاهد المنسق العام لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن هناك اجتماعات شبه يومية مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة من أجل تحديد أماكن إقامة مناطق المشجعين "فان زوون" في المحافظات التي تستضيف مباريات الكان.

وشدد مجاهد، على أن اللجنة المنظمة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قررت إقامة مناطق للمشجعين على غرار ما يحدث في كأس العالم من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشجعين في التواجد والتشجيع خاصة وأن الملعب لن يتسع إلا لعدد محدد من الجماهير.

مجاهد أوضح أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة اختيار عدد من الأماكن في محافظات القاهزة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد من أجل إقامة مناطق للمشجعين بها لتتاح الفرصة أمام مشجعي المنتخب المشاركة لتشجيع منتخباتهم على غرار كأس العالم مع توفير كل سبل الراحة لهم في هذه المناطق.

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