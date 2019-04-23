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ارتباك فى الأهلى بعد تأكد غياب هانى وعاشور عن لقاء المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب غياب محمد هانى لاعب الأهلى عن مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 لبطولة الدورى فى أزمة للجهاز الفنى لكثرة الغيابات عن هذه المباراة .

وغاب محمد هانى عن تدريبات الأهلى الجماعية رغم الانتهاء من برنامجه العلاجى والتأهيلى بعد تعافيه من الإجهاد العضلى الذى أبعده عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية إلا أن الإصابة عاودته أمس.

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وكان لاسارتى قد استقر على الدفع بأحمد فتحى فى خط الوسط خلال مباراة المصرى بجوار حمدى فتحى حيث يعانى وسط الفريق من غيابات بالجملة فى لقاء المصرى حيث يفقد الأهلى عمرو السولية فى مباراة المصرى للإيقاف ومعه الثنائى محمد الشناوى ومروان محسن لنفس السبب، كما يعانى حسام عاشور من إصابة فى العضلة الضامة ويشكو هشام محمد من آثار لإصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية على أن يتم الدفع بهانى فى الجبهة اليمنى ولكن جاء غياب هانى ليحدث ارتباك للجهاز الفنى خاصة أن فتحى سيعود لقيادة الجبهة اليمنى والبحث عن بديل فى وسط الملعب بجوار حمدى فتحى.

 

 

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