شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب يتحفظ على فندق الإقامة قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولو المنتخب المغربى على فندق الإقامة المخصص لهم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة و"كاف"، وقام مسئولو أسود الأطلسى بمعاينة أكثر من فندق مؤخرًا لاختيار الأفضل من بينهم قبل الاستقرار عليه بشكل نهائى.

ويقع منتخب المغرب فى المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار مع ناميبيا وجنوب أفريقيا وتخوض هذه المجموعة مبارياتها على استاد السلام.