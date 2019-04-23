يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاستقلال الايرانى اليوم 23-4-2019|كورة لايف yalla shoot...

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاستقلال اليوم بث مباشر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بمدينى أبوظبى بالامارات، فى اطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى دور أبطال آسيا، فريق الهلال لعب ثلاث مباريات فاز فى اثنتين منهم على فريق العين الاماراتى بهدف نظيف، و فاز على الدحيل القطرى بثلاثية مقابل هدف، و فى الجولة الماضية تلقى هزيمة من الاستقلال بهدفين مقابل هدف، و رصيده 6 نقاط فى المركز الاول ، يأمل فى الفوز اليوم و رد اعتبار على هزيمته، فريق الاستقلال لديه 4 نقاط فى المركز الثالث، من فوز على الهلال و تعادل مع العين الاماراتى بهدف لكل منهما

كورة ستار بث مباشر مباراة الهلال السعودي والاستقلال اليوم

تابع لايف مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاستقلال بث مباشر اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 على استاد محمد بن زايد فى تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت دولة الامارات العربية، و سوف يحكم لقاء اليوم الحكم اليابانى ريوجي ساتو.

الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاستقلال بث مباشر

kora live مشاهدة لعبة الهلال و الاستقلال بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-4-2019 مذاعة حصرياً على قناة beIN SPORTS HD 3 و قناة الكأس 7 HD حيث تمتلك قنوات بى ان سبورت الرياضية حصرياً حقوق بث مباريات دورى أبطال آسيا

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التشكيل المتوقع للهلال

حراسة المرمي : عبدالله المعيوف

خط الدفاع : محمد البريك – على ال البليهي – ديجنيك – ياسر الشهراني.

خط الوسط : محمد كنو – ناصر الدوسري – سالم الدوسري – كارلوس ادواردو – جيفينكو.

خط الهجوم : جوميز.

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سنضع روابط البث المباشر قبل بداية المباراة