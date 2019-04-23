مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والكونفدرالية

أسامة حافظ تقام، اليوم الثلاثاء، مباريات بدوريات أوروبا والمصري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

بيراميدز مع الزمالك 8:00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد مع ساوثهامبتون 8:45 مساء

توتنهام هوتسبير مع برايتون 8:45 مساء الدوري الإسباني

هويسكا مع إيبار 7:30 مساء

بلد الوليد مع جيرونا 8:30 مساء

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