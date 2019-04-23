اونلاين | كورة لايف برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر 23-4-2019 Barcelona vs Deportivo Alaves live

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بث مباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء، يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره فريق ألافيس، يوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

كورة لايف برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر 23-4-2019 Barcelona vs Deportivo Alaves live

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كورة لايف برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر 23-4-2019 Barcelona vs Deportivo Alaves live

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم، يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة، بينما يحل فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

كورة لايف برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر 23-4-2019 Barcelona vs Deportivo Alaves live

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حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز.

كورة لايف برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر 23-4-2019 Barcelona vs Deportivo Alaves live

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