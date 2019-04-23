اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة برشلونه والافيس الآن بث مباشر أونلاين Tab3live دون تقطيع

كورة لايف HD مشاهدة مباراة برشلونه والافيس الآن بث مباشر أونلاين Tab3live دون تقطيع

بث مباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء، يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره فريق ألافيس، يوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

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كورة لايف HD مشاهدة مباراة برشلونه والافيس الآن بث مباشر أونلاين Tab3live دون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم، يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة، بينما يحل فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

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حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز.

كورة لايف HD مشاهدة مباراة برشلونه والافيس الآن بث مباشر أونلاين Tab3live دون تقطيع

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