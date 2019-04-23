اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر بتاريخ 23-4-2019 رابط المباراة بدون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر بتاريخ 23-4-2019 رابط المباراة بدون تقطيع

بث مباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء، يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره فريق ألافيس، يوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر بتاريخ 23-4-2019 رابط المباراة بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر بتاريخ 23-4-2019 رابط المباراة بدون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم، يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة، بينما يحل فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

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مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر بتاريخ 23-4-2019 رابط المباراة بدون تقطيع

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز.

مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس بث مباشر بتاريخ 23-4-2019 رابط المباراة بدون تقطيع

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