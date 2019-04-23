اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة والافيس الاسطورة كورة لايف يلا شوت الجديد

بث مباشر مباراة برشلونة والافيس الاسطورة كورة لايف يلا شوت الجديد

بث مباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء، يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره فريق ألافيس، يوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

بث مباشر مباراة برشلونة والافيس الاسطورة كورة لايف يلا شوت الجديد

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بث مباشر مباراة برشلونة والافيس الاسطورة كورة لايف يلا شوت الجديد

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم، يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة، بينما يحل فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

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بث مباشر مباراة برشلونة والافيس الاسطورة كورة لايف يلا شوت الجديد

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز.

بث مباشر مباراة برشلونة والافيس الاسطورة كورة لايف يلا شوت الجديد

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