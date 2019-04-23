اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس يوتيوب بدون تقطيع كورة ستار

بث مباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء، يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره فريق ألافيس، يوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

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خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز.

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