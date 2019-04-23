رياضة | عدلي القيعي يهاجم اتحاد الكرة.. ويرد على رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي القيعي يهاجم اتحاد الكرة.. ويرد على رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، اتحاد الكرة المصري، على خلفية اختيار الحكم النرويجي، هوبر نيلسون، لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، غدًا، في الدوري الممتاز.

وقال القيعي، عبر برنامجه على قناة الأهلي، إن اتحاد الكرة يتعامل مع ناديه بأسلوب غير مقبول.

وأضاف: "الأهلي طلب إسناد مباراته مع بيراميدز لطاقم تحكيم أوروبي، من الصف الأول، ولم يدر مباريات بالدوري السعودي.. لكن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أسند اللقاء للحكم الكرواتي، إيفان بيبيك، الذي أدار مباريات من قبل بالسعودية".

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وأردف: "عندما قرر اتحاد الكرة اختيار حكم بعيد عن الدوري السعودي، وفقا لأهواء المنافسين، نجح في اختيار النرويجي نيلسون، الذي يظهر لأول مرة في المنطقة العربية".

وعما قاله رئيس الزمالك، حول انتصار الأهلي بالحكام المصريين وليس الأجانب، قال القيعي: "هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن الأهلي تفوق لسنوات على الزمالك بتحكيم أجنبي".

وواصل: "الإعلام يتحدث عن وجود انشقاق في مجلس الأهلي، بين محمود الخطيب رئيس النادي، ونائبه العامري فاروق.. لكن على النقيض من ذلك، هناك نائب رئيس الزمالك، هاني العتال، الممنوع من دخول النادي بقرار من مرتضى.. محاولات التخوين وشق الصفوف غير مقبولة بالمرة".

وتابع: "الأهلي يملك أفضل فريق في مصر، رغم وجود أكثر من 12 إصابة، حيث أنه الأكثر إضاعة للفرص وسيطرة على الكرة".