رياضة | ذهبية كويتية تاريخية في بطولة آسيا لألعاب القوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذهبية كويتية تاريخية في بطولة آسيا لألعاب القوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى البطل الكويتي، يوسف كرم، بلاده ميدالية تاريخية، في بطولة آسيا لألعاب القوى، في نسختها الثالثة والعشرين، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفاز كرم بذهبية سباق 400 متر عدو للرجال، وهي الأولى في تاريخ الكويت في هذه المسافة، بكل بطولات آسيا منذ انطلاقها.

وقطع كرم السباق في زمن قدره 84ر44 ثانية، وهو رقم وطني جديد له، وتفوق به على البحريني عباس أبو بكر، الذي حل وصيفا ونال الميدالية الفضية، بعدما قطع السباق في زمن قدره 14ر45 ثانية.

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وهذا بينما جاء ميكيل ليتفين من كازاخستان ثالثا، ونال الميدالية البرونزية، بعدما قطع السباق في زمن قدره 25ر45 ثانية.

ونجح العداء إبراهيم الظفيري، في إحراز ميدالية جديدة للكويت، ولكن في سباق 800 متر عدو للرجال، بعدما حل ثانيا خلف القطري أبو بكر حيدر، الذي نال الذهبية.

وقطع الظفيري السباق، في زمن قدره دقيقة واحدة و88ر46 ثانية، فيما نال البرونزية القطري الآخر، جمال حيران.