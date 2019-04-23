رياضة | بنفيكا يكتسح ماريتيمو في الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنفيكا يكتسح ماريتيمو في الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد بنفيكا، صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم من بورتو، بعد أن أمطر شباك ضيفه ماريتيمو بـ6 أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين على ملعب (النور) في ختام الجولة الـ30 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بهدف سجله لاعب الوسط الواعد جواو فيليكس في الدقيقة 3.

وفي الشوط الثاني، انفجر أصحاب الأرض في وجه ضيوفهم ودكوا شباكهم بـ5 أهداف جاءت عن طريق لويس ميجيل أفونسو "بيزي" (ق49)، وفيليكس من جديد (ق64)، والأرجنتيني فرانكو سيرفي "ثنائية" في الدقيقتين 71 و88، وأخيرا مواطنه إدواردو سالفيو (ق90).

Advertisements

وبهذا الانتصار العريض، يقترب "النسور" شيئا فشيئا من اقتناص اللقب الغائب عنهم في الموسم الماضي، الذي حصده بورتو، ليعزز من رقمه التاريخي في البطولة إلى (37 لقبا).



ورفع الانتصار رصيد بنفيكا لـ75 نقطة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن بورتو، قبل 4 جولات من النهاية.

وفاز الفريق العاصمي ذهابا وإيابا هذا الموسم على "التنانين".

بينما تجمد رصيد ماريتيمو إثر هذه الخسارة الثقيلة عند 33 نقطة في المركز الـ12.

