رياضة | ليفربول ينافس باريس جيرمان على صفقة "زاها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينافس باريس جيرمان على صفقة "زاها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها جناح فريق كريستال بالاس لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واشعل ليفربول صراع التعاقد مع زاها لينضم رفقة باريس سان جيرمان وتوتنهام الإنجليزي في الصفقة.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان وضع 75 مليون يورو للتعاقد مع الإيفواري زاها من كريستال بالاس في حين طلبت إدارة ناديه الحصول على 92 مليون يورو.

واشارت التقارير إلى أن ليفربول أبدي إعجابه بالتعاقد مع زاها، بإشادة واضحة من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق والذي طلب التعاقد معه.

وراقب كلوب لموهوب كريستال بالاس زاها خلال مواجهة ليفربول الماضية بعدما تابع تحركاته على خط التماس طوال المباراة لذلك لن يكون الأمر مفاجئ إذا انتقل اللاعب إلى ليفربول.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألافيس

يلتقي برشلونة مع فريق ديبورتيفو ألافيس ، مساء الثلاثاء ، على ملعب مينديزوروزا ، في إطار الأسبوع الـ34 بالدوري الإسباني.

ونشر موقع البرنابيو التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس ، والتي جاءت على النحو التالي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال ، سيرجيو بوسكيتس ، آرثر.

خط الهجوم: فيليب كوتينيو ، لويس سواريز ، ليونيل ميسي.

وسيأتي على مقاعد البدلاء كلا من: نيلسون سيميدو ، كارليس ألينيا ، عثمان ديمبيلي ، سيليسن ، مالكوم ، صامويل أومتيتي ، توماس فيرمايلين.

بينما سيغيب عن مباراة الغد 5 لاعبين وهم إيفان راكيتيتش وتوديبو وجيسون موريلو وبرينس بواتينج ورافينيا ألكانتارا.

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية

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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة أغلق عملية التوقيع مع لودوفيت رايس لاعب خط وسط أف سي غرونينغين الهولندي.

وأكد راديو كاتالونيا أن برشلونة أنهى عملية التوقيع مع لاعب الوسط لودوفيت رايس لاعب خط وسط أف سي غرونينغين الهولندي مقابل رسوم نقل تبلغ قيمتها 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات.

الموهوب الهولندي لودوفيت رايس لاعب وسط دفاعي يبلغ من العمر 18 عامًا ، ولعب 27 مباراة هذا الموسم في الدوري الهولندي ، وسينضم إلى برشلونة ب ، ملفه الشخصي لا يناسب أسلوب لعب برشلونة ، ولكن التوقيع معه رهان شخصي من خوسيه ماري باكيرو.

على الرغم من أن النادي لديه الكثير من لاعبي خط الوسط، إلا أن برشلونة على وشك التعاقد مع لودوفيت رايس موهوب غرونينغين.

بعد آرثر ميلو وأرتورو فيدال في الصيف الماضي، حصل برشلونة على خدمات لاعب خط الوسط الجديد فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام الذي سيصل للكامب نو في 1 يوليو المقبل ، ولا يزال لديه إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس.

وقد قال هانز نايجلاند المدير التنفيذي لفريق إف سي غرونينغين: نحن نأخذ على محمل الجد أن لودوفيت رايس قد يذهب إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وأضاف: تم إبلاغ اللاعب بالفعل بشأن النقل المحتمل وإذا تم تأكيد ذلك ، فإنه سيتوجه إلى برشلونة ب أولاً قبل الانتقال إلى الفريق الأول.

جدير بالذكر أن برشلونة أعلن بالفعل تعاقده مع الواعد الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط أياكس أمستردام الذي سيصل الكامب نو في 1 يوليو 2019.

برشلونة يحدد شرطه الوحيل للموافقة على رحيل "كوتينيو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات وضع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة الإسباني داخل الكامب نو.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية ، فيليب كوتينيو بمغادرة برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب عدم تمكنه من إقناع المدرب وإدارة النادي الكتالوني بعد ظهوره بشكل سيء مع البارسا منذ قدومه من ليفربول

وخالف كوتينيو كل التوقعات حوله في برشلونة بعدما كان يعتقد معظم مشجعي البلوجرانا أنه الخليفة المثالي لنيمار الذي غادر الكامب نو نحو باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، ألتقى مسئولي برشلونة بوكلاء اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو وأخبروهم أنهم لا يعتزمون بيع البرازيلي هذا الصيف.

ومع ذلك ، إذا أراد فيليب كوتينيو نفسه المغادرة ، ووصل عرض بقيمة 100 مليون يورو على طاولة البارسا ، فلن تكون هناك شكوك وسيغادر بالفعل.

تجدر الإشارة أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ، مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين ، هم أبرز المهتمين للحصول على توقيع فيليب كوتينيو في نهاية الموسم الحالي.