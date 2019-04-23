رياضة | برشلونة يحدد شرطه الوحيل للموافقة على رحيل "كوتينيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرطه الوحيل للموافقة على رحيل "كوتينيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات وضع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة الإسباني داخل الكامب نو.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية ، فيليب كوتينيو بمغادرة برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب عدم تمكنه من إقناع المدرب وإدارة النادي الكتالوني بعد ظهوره بشكل سيء مع البارسا منذ قدومه من ليفربول

وخالف كوتينيو كل التوقعات حوله في برشلونة بعدما كان يعتقد معظم مشجعي البلوجرانا أنه الخليفة المثالي لنيمار الذي غادر الكامب نو نحو باريس سان جيرمان.

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ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، ألتقى مسئولي برشلونة بوكلاء اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو وأخبروهم أنهم لا يعتزمون بيع البرازيلي هذا الصيف.

ومع ذلك ، إذا أراد فيليب كوتينيو نفسه المغادرة ، ووصل عرض بقيمة 100 مليون يورو على طاولة البارسا ، فلن تكون هناك شكوك وسيغادر بالفعل.

تجدر الإشارة أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ، مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين ، هم أبرز المهتمين للحصول على توقيع فيليب كوتينيو في نهاية الموسم الحالي.