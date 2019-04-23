رياضة | موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك 23 / 4 / 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك 23 / 4 / 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء قمة مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حين يحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي بيراميدز ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين والتي كان مقرراً لها يوم الثالث عشر من شهر مارس وتم تأجيلها لليوم ويحتضنها ملعب إستاد الدفاع الجوي.

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة وهو نفس الرصيد الذي يتوفر عليه نادي بيراميدز الذي يشاركه في الصدارة لكنه لعب مباراتين أكثر من الزمالك وفي حالة فوزه سوف ينفرد بالصدارة بصورة رسمية.

ويدخل أبناء دياز اللقاء بمعنويات مرتفعة حيث انتهت مباراتهم في الجولة الماضية بالفوز على المارد الأحمر النادي الأهلي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو ما جعل الفريق يعيد الأهلي للمركز الثالث وينفرد بالصدارة مناصفة مع الزمالك.

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في المقابل دك المارد الأبيض شباك نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي شهدت غياب أكثر من لاعب أبرزهم حمدي النقاز للإيقاف وحازم إمام وفرجاني ساسي للإصابة وأضطر جروس للبدء بمحمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن.

تبدأ مباراة الفريقين والتي تقام على ملعب إستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

وفيما يخص القنوات الناقلة فسوف تكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس أتش دي ويتولى التعليق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة وتم تعيين النرويجي هوير نيلسن أولا لقيادة المباراة تحكيمياً.