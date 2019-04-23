رياضة | موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في دوري الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في دوري الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة الهلال ضد النجم الساحلي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الرابع عشر من شهر أبريل الجاري لكن الأحداث السياسية التي حدثت في العاصمة السودانية أم درمان حال دون تحقيق ذلك ليتم ترحيلها إلى اليوم ونقلها إلى مصر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز فريق النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ما يجعل كفته الأقرب لحسم بطاقة العبور للدور نصف النهائي.

كما يدخل النجم المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بفوزه في المباراة النهائية على الزعيم فريق نادي الهلال السوداني.

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في المقابل يحتل الفريق السوداني إلى ما أشبه بالمعجزه من أجل تعويض فارق الهدفين في ظل النشوة الكبيرة التي يعيشها الفريق التونسي.

وينتظر الزمالك الفائز من المباراة وذلك بعد أن حسم المارد الأبيض تأهله على حساب فريق نادي حسنية أكادير بهدف واحد مقابل لا شيء في مجموع اللقائين.

تبدأ مباراة الفريقان في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء فستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي المصري محمود البنا ويعلق عليها سوار الذهب ونوفل الباشي.