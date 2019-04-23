رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 23 أبريل 2019 عدداً من المواجهات القوية بالتحديد في بطولة دوري أبطال آسيا ولذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.

- دوري أبطال آسيا:

* الهلال × استقلال: اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 3 HD بتعليق سوار الذهب

* الزوراء × النصر: اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق حفيظ دراجي

* العين × الدحيل: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت HD بتعليق حسن العيدروس

* ذوب آهن × الوصل: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق خليل البلوشي

- كأس الكونفدرالية:

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* الهلال السوداني × النجم الساحلي: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

- الدوري الانجليزي:

* توتنهام × برايتون: اليوم الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- الدوري الاسباني:

* ألافيس × برشلونة: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري المصري:

* بيراميدز × الزمالك: اليوم الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت بجانب النيل للرياضة