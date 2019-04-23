شكرا لقرائتكم اليوم.. قمة الأهلي والزمالك في دوري الكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى إطار لقاء التتويج بدورى الطائرة بعدما استطاع الفريق الأحمر أن يحسم اللقب مبكرا.

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فيما يلتقى أيضا اليوم فريق طلائع الجيش مع سموحة ، فى اللقاء الذى يسبق لقاء التتويج على نفس الصالة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يذكر أن الأهلى حصل هذا الموسم على الثلاثية بالحصول على كأس مصر والدورى والبطولة الأفريقية للأندية .