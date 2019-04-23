شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأهلى أمام الزمالك فى لقاء التتويج بدورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، نظيره الزمالك فى إطار لقاء التتويج بدورى الطائرة بعدما استطاع الفريق الأحمر أن يحسم اللقب مبكرًا .

فيما يلتقى أيضًا اليوم فريق طلائع الجيش مع سموحة، فى اللقاء الذى يسبق لقاء التتويج على نفس الصالة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

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يذكر أن الأهلى حصل هذا الموسم على الثلاثية بالحصول على كأس مصر والدورى والبطولة الأفريقية للأندية .