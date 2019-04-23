شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. هل يكون أيمن حفنى "ورقة رابحة" لجروس أمام بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لتجهيز كل عناصر الفريق الأبيض، استعدادًا للمباراة المرتقبة التى ستجمع الفريق الأبيض مع بيراميدز، فى الثامنة من مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز، وذلك بعدما تساوى الفريقين فى صدارة ترتيب الدورى بعدما حصد كل فريق 60 نقطة حتى الآن، إلا أن الأبيض خاض 26 مباراة فيما لعب بيراميدز 28 مباراة فى الدورى حتى الآن.

ويحاول جروس، إعادة أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، لمستواه حتى يكون ورقة رابحة يُبقيها حال الحاجة إليه فى مباراة بيراميدز المقبلة، خاصة فى ظل المطالبات داخل الزمالك بالاستعانة بحفنى فى الفترة المقبلة بعدما تم تجميده على دكة البدلاء، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه حفنى مع الزمالك هذا الموسم حيث تحول من ورقة رابحة تشارك بشكل أساسى إلى صاحب سجل ضعيف على صعيد المشاركات ولكنه يبقى له مردوده الفنى فى الملعب عندما يتم الاستعانة به.

- هدف خلال 112 دقيقة شارك فيها حفنى فى الدورى

لم يشارك أيمن حفنى مع الزمالك سوى فى 3 مباريات فقط ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بمعدل 112 دقيقة، أحرز خلالها هدفًا، بدأ حفنى مشاركاته مع جروس فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى، أمام بتروجت، حيث شارك لمدة 69 دقيقة، قبل أن يتم تجميده لفترة طويلة على دكة البدلاء.

ثانى مشاركات حفنى جاءت فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، أمام فريق نجوم المستقبل، لينجح خلال 20 دقيقة فقط، أن يسجل هدف الفوز للأبيض فى المباراة.

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أخيرًا شارك حفنى فى مباراة إنبى التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لمدة 23 دقيقة.

- حفنى يصنع هدفينا للزمالك فى كأس مصر

كما شارك أيمن حفنى فى مباراتى الزمالك ببطولة كأس مصر لمدة 58 دقيقة، الأولى كانت أمام منية سمنود فى دور الـ32 من المسابقة حيث شارك لمدة 13 دقيقة فقط ثم شارك مع الزمالك أمام الإنتاج الحربى فى دور الـ16 من المسابقة لمدة 45 دقيقة ونجح فى صناعة هدفى الأبيض فى المباراة التى انتهت لصالح الزمالك بهدفين دون رد.

كما شارك أيمن حفنى مع الزمالك فى مباراة واحدة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومثلها ببطولة الأندية العربية، ليقتصر مشاركاته مع جروس فى 7 مباريات أحرز خلالهم هدفًا وصنع هدفين.