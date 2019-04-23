يلا شوت بث مباشر مباراة النصر السعودي والزوراء العراقى اليوم 23-4-2019| الاسطورة livehd7 مشاهدة...

مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا، على أرضية ملعب كربلاء بالعراق، حيث يحل فريق النصر ضيفاً على الزوراء،فريق النصر السعودى لديه ثلاث نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما يسبقه فريق الزوراء فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، حيث يحتل قمة المجموعة فريق ذوب آهن اصفهان الايرانى برصيد 7 نقاط، فريق النصر السعودى يحتل المركز الثانى فى الدورى السعودى خلف نادى الهلال و فاز فى آخر مبارياته فى الجولة 28 من الدورى على الفتح 5/0، اتخذ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي قرارا باستبعاد الرباعى الاجنبى من مواجهة فريق الزوراء اليوم لاراحتهم.

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kora star مباراة النصر السعودي والزوراء بث مباشر اليوم 23-4-2019 على أرضية ملعب كربلاء بالعراق، المباراة ستنطلق صافرة البداية فى تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية و العراق، السابعة مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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شاهد مباراة النصر السعودي والزوراء بث مباشر على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية، حيث سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 و على قناة الكأس 6 HD و سوف يعلق على أحداث المباراة حفيظ دراجي وخالد الحدي.

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سنضع روابط البث المباشر قبل بداية المباراة