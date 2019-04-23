الامارات | هيئة الرياضة تبحث معايير الأمن والسلامة في الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تبحث معايير الأمن والسلامة في الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماع خاص عقد اليوم الإثنين بمقر الهيئة في دبي برئاسة الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار حسين ، الشروط الخاصة بمعايير الأمن والسلامةفي الملاعب والمنشآت الرياضية وذلك خلفية الإصابة التي تعرض لها لاعب الجزيرة أحمد ربيع أخيرا أثر اصطدامه بعمود الإنارة في الملعب خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه أمام فريق الإمارات أقيمت على الملعب الفرعي بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وقال سعيد عبد الغفار حسين في بيان صحافي " الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والاجتماعات التي جاءت امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي، وتوجيهاته السامية بشأن تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بهدف المحافظة على أمن وسلامة أبنائنا في الملاعب الرياضية".

وتابع"الهيئة تعمل على وضع شروط ومعايير يجب أن يتم تطبيقها في المنشآت الرياضية، وفق توجيهات حازمه سيتم تعميمها على المنشآت الرياضية في الدولة، موجهاً الجميع بعدم الوقوف عند اصدار التقارير فحسب بل تشكيل فرق عمل مشتركة تعمل من خلال منظومة متكاملة، حفاظاً على مستوى المنشآت الرياضية في الإمارات وفق أرقى المعايير الدولية والمستجدات المعاصرة في جوانب أمن وسلامة المنشآت الرياضية".

حضر الاجتماع مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة العميد راشد سهيل آل علي، وعدد من كبار الضباط في المؤسسات الشرطية بالدولة بالإضافة إلى مدير مكتب المنشآت الرياضية أحمد العبدولي والمستشار القانوني بدر الحمادي والمستشار الفني ناصر غريب والخبير المستشار الدكتور محمد فضل الله وعبدالعزيز الحصان وعبدالله محيوه والدكتور شاهين المازمي وخالد الكعبي من الهيئة.

وتوجه الأمين العام للهيئة بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية لسرعة تجاوبها وتعاونها مع الهيئة في زيارة المنشآت وتقييم معايير الأمن والسلامة فيها والمساهمة الفاعلة في اعداد التقارير المطلوبة، ما يعكس حرصها على سلامة الرياضيين وجميع مرتادي المنشآت الرياضية في الدولة.

وأثنى عبد الغفار على دور الشرطة في الملاعب والفعاليات الرياضية المختلفة التي تقام على أرض الدولة وفي منشآتها المختلفة.

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وتطرق عبد الغفار إلى الخطوات التي قامت بها الهيئة في هذا الخصوص ، مشيرا الى أنه تم تكليف كافة أعضاء مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فرق عمل من خلال التشكيل مع الجهات المعنية ، لتفقد المنشآت وتقييمها وإعداد التقارير الخاصة بها، من أجل مواجهة كافة التحديات.

وأضاف عبد الغفار" أغلب المنشآت الرياضية في الدولة مؤهلة وبأعلى مستويات الأمن والسلامة، خلافاً لبعض الملاعب الصغيرة أو ملاعب الإحماء الجانبية التي تحتاج إلى إعادة نظر لمواكبة معايير السلامة".

من جانبه توجه مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة العميد راشد سهيل آل علي، بالشكر للجنة متابعة تنفيذ القانون، على جهودها المبذولة، وما قامت به من تقييم لجميع المنشآت الرياضية القريبة والبعيدة، موضحا أنه تم الوصول إلى كافة المنشآت وذلك من أجل سرعة انجاز التقارير في وقت زمني قياسي، يتيح للجهات المختصة العمل على آلية تساهم في رفع كفأه هذه المنشآت.

وأكد العميد سهيل آل علي ، على ضرورة تحديد المسؤوليات وتطبيق القانون الذي يغلظ العقوبة على من يرتكب المخالفات في المنشآت الرياضية، من أجل حزم الأمور والتعامل مع مثل هذه المعطيات وفق آلية سليمة.

وخلص الاجتماع إلى تكليف فريق عمل مشترك بين كلا الطرفين للعمل على متابعة نتائج التقارير والوقوف على فرص التحسين وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تطويرها وتحسينها.