شكرا لقرائتكم ماذا طلب رمضان صبحي من سيد عبد الحفيظ ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحصول على استثناء من قرار الخصومات الأخير الذي طال جميع اللاعبين على خلفية توديع الفريق لبطولة دورى أبطال افريقيا من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب افريقي بعد الخسارة ذهاباً بخماسية نظيفة وفوز الفريق الأحمر إياباً بهدف نظيف.

Advertisements

إدارة الأهلى سبق وإتخذت قراراً بخصم 10 % من قيمة عقد كل لاعب مقيد فى الفريق، وهو الأمر الذى تحفظ عليه معظم اللاعبين، إلا أن رمضان صبحي أكد أن وضعه يختلف عن باقى نجوم الفريق، لكونه الوحيد المتواجد بالفريق على سبيل الإعارة من هيدرسيفيلد الأنجليزي لمدة 6 أشهر، وبالتالي فليس من المنطقى أن يتم مساواته بباقى اللاعبين الذين سيتم اقتصاص العقوبة منهم على مدار مدة عقودهم الكاملة، والتى تمتد بالنسبة لـ3 سنوات على الأقل بالنسبة لأى لاعب.

ويتقاضى رمضان صبحي فى الأهلى -بعيداً عن الحصة الإعلانية فى الـ6 أشهر-مبلغ 3.5 مليون جنيه خلال مدة إعارته التي بدأت فى يناير الماضي وتنتهى فى شهر يونيو القادم، فى الوقت الذي تكبدت خزينة الأهلى مبلغ 800 الف استرليني تم دفعهم لنادي هيدرسيفيلد للحصول على خدمات صانع الألعاب الدولي خلال تلك المدة