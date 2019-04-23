شكرا لقرائتكم تعرف على البرنامج العلاجي لـ"محمد محمود" نجم الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد محمود لاعب وسط الأهلي لألمانيا اليوم الثلاثاء لاستكمال برنامجه العلاجي، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي هناك منذ فترة.

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ومن المقرر أن يتواجد محمود محمود فى المانيا لمدة أسبوع يعود بعدها للقاهرة لتنفيذ البرنامج الموضوع من البروفيسور فايلر المشرف على علاجه، وذلك حتى موعد عودته لتدريبات ومباريات فريقه، والذى من المنتظر أن يكون فى شهر أكتوبر القادم.

وكان اللاعب قد عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية ومعه جدول خاص بالبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه، والذي تم وضعه من خلال البروفيسور الألماني فايلر.