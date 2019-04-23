شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسابق الزمن من أجل استلام ملابس المنتخبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق اتحاد الكرة الزمن لإنهاء إجراءات استلام شحنة جديدة من الشركة الراعية لملابس المنتخبات وخاصة التى سيخوض بها الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتى قامت بإرسالها الشركة لاتحاد الكرة قبل أيام . ووصلت الشحنة القاهرة لمطار القاهرة ومن المقرر أن يتم خلالها تسليم منتخب الشباب الذى لم يتسلم أية دفعات سابقة ولعب البطولة المجمعة لدورة شمال افريقيا التى أقيمت بالإسكندرية بملابس قديمة.

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