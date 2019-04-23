شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود إلى ألمانيا اليوم لاستكمال البرنامج التأهيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد محمود، لاعب وسط الأهلى، لألمانيا اليوم الثلاثاء لاستكمال برنامجه العلاجي، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى هناك منذ فترة.

ومن المقرر أن يتواجد محمود محمود فى ألمانيا لمدة أسبوع يعود بعدها للقاهرة لتنفيذ البرنامج الموضوع من البروفيسور فايلر المشرف على علاجه، وذلك حتى موعد عودته لتدريبات ومباريات فريقه، والذى من المنتظر أن يكون فى شهر أكتوبر المقبل.

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وكان اللاعب قد عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية ومعه جدول خاص بالبرنامج التأهيلى الذى يسير عليه، والذى تم وضعه من خلال البروفيسور الألمانى فايلر.