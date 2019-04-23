شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسابق الزمن لإنهاء إجراءات استلام شحنة ملابس المنتخب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق اتحاد الكرة الزمن لإنهاء إجراءات استلام شحنة جديدة من الشركة الراعية لملابس المنتخبات خاصة التى سيخوض بها الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى قامت بإرسالها الشركة لاتحاد الكرة قبل أيام . ووصلت الشحنة لمطار القاهرة ومن المقرر أن يتم خلالها تسليم منتخب الشباب الذى لم يتسلم أية دفعات سابقة ولعب البطولة المجمعة لدورة شمال أفريقيا التى أقيمت بالإسكندرية بملابس قديمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يسابق الزمن لإنهاء إجراءات استلام شحنة ملابس المنتخب الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.