شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يطلب "استثناء" من خصومات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحصول على استثناء من قرار الخصومات الأخير الذى طال جميع اللاعبين على خلفية توديع الفريق لبطولة دورى أبطال أفريقيا من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب أفريقى بعد الخسارة ذهابًا بخماسية نظيفة وفوز الفريق الأحمر إيابًا بهدف نظيف.

إدارة الأهلى سبق واتخذت قرارًا بخصم 10% من قيمة عقد كل لاعب مقيد فى الفريق، وهو الأمر الذى تحفظ عليه معظم اللاعبين، إلا أن رمضان صبحى أكد أن وضعه يختلف عن باقى نجوم الفريق، لكونه الوحيد المتواجد بالفريق على سبيل الإعارة من هيدرسيفيلد الإنجليزى لمدة 6 أشهر، وبالتالى فليس من المنطقى أن يتم مساواته بباقى اللاعبين الذين سيتم اقتصاص العقوبة منهم على مدار مدة عقودهم الكاملة، والتى تمتد بالنسبة لـ3 سنوات على الأقل بالنسبة لأى لاعب.

ويتقاضى رمضان صبحى فى الأهلى -بعيدًا عن الحصة الإعلانية فى الـ6 أشهر- مبلغ 3.5 مليون جنيه خلال مدة إعارته التى بدأت فى يناير الماضى وتنتهى فى شهر يونيو المقبل، فى الوقت الذى تكبدت خزينة الأهلى مبلغ 800 ألف إسترلينى تم دفعهم لنادى هيدرسيفيلد للحصول على خدمات صانع الألعاب الدولى خلال تلك المدة.