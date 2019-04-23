ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال أسيا 2019| قبل مباراة الهلال اليوم ضد الاستقلال الإيراني

نتابع معكم جدول ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال أسيا 2019/2018، ومجموعة الهلال السعودي، هي المجموعة الثالثة من ترتيب مجموعات دوري أبطال أسيا، تعرف تواجد بجانب الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني، كل من فريق الدحيل القطري والعين الإماراتي، وفي الأسفل ستجدون متابعة ترتيب مجموعة الهلال “المجموعة الثالثة” في البطولة الأسيوية.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي

في مباريات الجولة الأولى، الهلال السعودي تمكن من الفوز على العين الإماراتي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، وفي مباريات الجولة الثانية، نادي الهلال، تمكن من الفوز على حساب الدحيل القطري، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

مجموعة الهلال السعودي

وفي مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، الهلال السعودي سيواجه استقلال طهران الإيراني، والمواجهة ستجمع الفريقين، على أرضية ستاذ حمد بن حليفة.

ومباراة الهلال السعودي واستقلال طهران اليوم الاثنين 8-4-2019، ستنطلق في تمام الساعة 17.00 مساءا بتوقيت غرينتش، وفي تمام الساعة 19.00، وفي 20.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وانتهت نتيجة مباراة الهلال والاستقلال اليوم، بفوز الفريق الإيراني وهزيمة الهلال، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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جدول ترتيب مجموعة الهلال السعودي

في هذه الفقرة إليكم ترتيب مجموعات نادي الهلال السعودي “الزعيم”، من دور مجموعات دوري أبطال أسيا 2019.

النادي عدد النقاط عدد المباريات الهلال السعودي ستة نقاط ثلاثة مباريات الدحيل القطري أربعة نقاط ثلاثة مباريات استقلال طهران الإيراني أربعة نقاط ثلاثة مباريات العين الإماراتي نقطتين ثلاثة مباريات

تجري اليوم، مباراة الهلال وإستقلال طهران السعودي اليوم، في مباريات الجولة الرابعة، وستنطلق المباراة، في تمام الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 18.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي 17.00 بتوقيت مصر المحلي.

من هنا:

متابعة مباراة الهلال والاستقلال اليوم.

مباراة النصر والزوراء اليوم.