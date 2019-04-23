فرجاني ساسي يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي



بدأ الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي بعد الإصابة التي لحقت به خلال لقاء حسنية أغادير بالكونفدرالية. ويسعى فرجاني ساسي للتعافي من الإصابة حتى يكون جاهزا لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2019. ونشر الحساب الرسمي للمركز الطبي الذي يؤهل فرجاني ساسي، صورا للدولي التونسي خلال تنفيذه لبرنامج العلاج الطبيعي. جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري

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