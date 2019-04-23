صور | شنايدر يلجأ للطلاق كحل نهائي لأزمته مع يولانثي

انفصل وصيف كأس العالم 2010 “ويلسي شنايدر” عن زوجته يولانثي كاباو فان كاسبيرجين بشكل رسمي هذا الشهر بعد أن أنهى إجراءات الطلاق، دون الكشف لوسائل الإعلام الهولندية عن الأسباب التي دفعته نحو انهاء علاقة استمرت لنحو تسعة أعوام.

يولانثي ظهرت في بداية العام الجاري مع صديقها الجديد في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وألتقطت لها عدة صور على المسبح جوار لاعب وسط ليفربول وتوتنهام الأسبق والمحلل الرياضي الحالي “جيمي ريدناب”.

وفي الأثناء التي كانت تستجم فيها يولانثي في ميامي، واصل ويسلي شنايدر إجراءات الطلاق كحل نهائي للأزمة المتفاقمة بينهما، وفقًا لما ذكرته صحيفة دي تلجراف الهولندية.

وقال تقرير دي تلجراف “قرر الثنائي يولانثي وويسلي شنايدر الانفصال، دون إعطاء مزيدًا من التفاصيل حول الأسباب. انهما يتوقعان احترام خصوصيتهما من جانب الصحافة ووسائل الإعلام”.

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ومنذ عدة أشهر كانت هناك شائعات كثيرة حول أزمة محتملة بين الثنائي، فلم يظهرا معًا في الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أو في أي مناسبة اجتماعية.

ويأتي قرار الانفصال بعد أربعة أشهر فقط من تصريح مثير أدلى به ويسلي شنايدر (الملقب ببيكهام الهولندي)، حول ارتباطه الوثيق والعميق بزوجته.

واعترف لاعب ريال مدريد وأياكس والإنتر الأسبق في نهاية العام الماضي “لحسن الحظ أنني مع يولانثي، يمكننا أن نضحك على كل هذا الهراء الذي نُشر حول انفصالنا”.

وأضاف “كل علاقة لها فترات صعود وهبوط، وهذا لا يختلف معنا، لكننا لا نريد أكثر من أن نشيخ معًا. قضينا عيد الميلاد معًا، نحن مجانين ببعضنا البعض”.

وانتقلت بيولانثي مع شنايدر إلى العاصمة مدريد في صيف 2007، عندما بدأ مسيرته رفقة ريال مدريد، لكنهما أقاما حفل زفافهما المذهل في إيطاليا بشهر أبريل 2010، قبل نحو شهر من تتويج شنايدر مع الإنتر بالثلاثية التاريخية “السيري آ وكوبا إيطاليا والتشامبيونزليج”.